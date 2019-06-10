За организацию незаконного референдума "ЛНР" женщина получила 3 года условно

Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении жительницы г. Счастье Новоайдарского района, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года обвиняемая по предварительному сговору с другими лицами участвовала в организации и проведении на территории Новоайдарского района так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики".



Находясь в помещении здания одного из коммунальных учреждений города, где была организована работа "участковой избирательной комиссии", женщина выполняла функции "члена комиссии", а именно: оформляла списки избирателей, выдавала местным жителям "бюллетени" для голосования, а также вместе с другими "членами комиссии" по завершению так называемого "референдума" осуществила подсчет голосов.



Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования указанное лицо полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которую с обвинительным актом направлено в суд.



По результатам судебного рассмотрения Новоайдарским районным судом Луганской области организатора "референдума" признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, и приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.



Как сообщал УНН, Климпуш-Цинцадзе назвала безответственными заявления о референдума о диалоге с РФ.