За організацію незаконного референдуму "ЛНР" жінка отримала 3 роки умовно

Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканки м. Щастя Новоайдарського району, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року обвинувачена за попередньою змовою з іншими особами брала участь в організації та проведенні на території Новоайдарського району так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки".



Знаходячись у приміщенні будівлі одного з комунальних закладів міста, де було організовано роботу "дільничної виборчої комісії", жінка виконувала функції "члена комісії", а саме: оформлювала списки виборців, видавала місцевим мешканцям "бюлетені" для голосування, а також разом з іншими «членами комісії» по завершенню так званого "референдуму" здійснила підрахунок голосів.



Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування вказана особа повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку з обвинувальним актом направлено до суду.



За результатами судового розгляду Новоайдарським районним судом Луганської області організаторку "референдуму" визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.



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