За організацію незаконного референдуму "ЛНР" жінка отримала 3 роки умовно

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Мешканку Новоайдарського району засуджено за участь у проведенні незаконного "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області. 

Прокуратурою Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканки м. Щастя Новоайдарського району, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року обвинувачена за попередньою змовою з іншими особами брала участь в організації та проведенні на території Новоайдарського району так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки".

Знаходячись у приміщенні будівлі одного з комунальних закладів міста, де було організовано роботу "дільничної виборчої комісії", жінка виконувала функції "члена комісії", а саме: оформлювала списки виборців, видавала місцевим мешканцям "бюлетені" для голосування, а також разом з іншими «членами комісії» по завершенню так званого "референдуму" здійснила підрахунок голосів.

Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування вказана особа повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку з обвинувальним актом направлено до суду.

За результатами судового розгляду Новоайдарським районним судом Луганської області організаторку "референдуму" визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.

Як повідомляв УНН, Климпуш-Цинцадзе назвала безвідповідальними заяви щодо референдуму про діалог із РФ

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