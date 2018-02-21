За аренду вагонов "Укрзализныця" будет получать от клиентов дополнительно 3 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Вступил в силу новый порядок определения платы за использование собственных вагонов “Укрзализныци” для перевозки грузов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу и.о. председателя правления “Укрзализныци” Евгения Кравцова.
Отныне плату за пользование собственными грузовыми вагонами компания формирует на рыночных условиях, как и частные владельцы подвижного состава.
Ранее цена на “перевозки” в вагонах “Укрзализныци” устанавливалась государством и была значительно ниже рыночной.
“На сегодня клиенты „Укрзализныци“ уже заключили 5243 новых договоров. Для ускорения регистрации в автоматизированных системах мы предлагаем подписывать договоры не в бумажном, а в электронном виде”, — отметил Эвген Кравцов.
По оценкам компании дерегуляция позволит увеличить поступления средств примерно на 3 миллиарда гривен. Также это уменьшит коррупционные схемы в сегменте грузовых перевозок.
В начале 2018 рабочий парк полувагонов “Укрзализныци” составил около 24 тысяч единиц.
Предполагается, что дерегулирование вагонной составляющей тарифа будет внедряться в два этапа. На первом этапе, который уже идет, будет применяться формульный расчет ежедневной оплаты за совершение услуги перевозки в вагонах “Укрзализныци”. На втором этапе, ориентировочно со второго квартала этого года, планируется введение электронных торгов в системе “Prozorro. Продажи”. На торги будет выставляться часть пустого парка вагонов и по их результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по видам и на определенную дату.
Как сообщал УНН, в аэропорт “Борисполь” из Киева будут ходить железнодорожные экспрессы.