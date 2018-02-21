За оренду вагонів "Укрзалізниця" отримуватиме від клієнтів додатково 3 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Набув чинності новий порядок визначення платні за використання власних вагонів “Укрзалізниці” для перевезення вантажів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку в.о. голови правління “Укрзалізниці” Євгена Кравцова.
Відтепер плату за користування власними вантажними вагонами компанія формує на ринкових умовах, так як і приватні власники рухомого складу.
Раніше ціна на “перевезення” у вагонах “Укрзалізниці” встановлювалася державою й була значно нижчою від ринкової.
“На сьогодні клієнти Укрзалізниці вже уклали 5243 нових договорів. Для прискорення реєстрації в автоматизованих системах ми пропонуємо підписувати договори не в паперовому, а в електронному вигляді”, — зазначив Эвген Кравцов.
За оцінками компанії дерегуляція дозволить збільшити надходження коштів приблизно на 3 мільярдів гривень. Також це зменшить корупційні схеми в сегменті вантажних перевезень.
На початку 2018 року робочий парк напіввагонів “Укрзалізниці” становив близько 24 тисячь одиниць.
Передбачається, що дерегуляція вагонної складової тарифу впроваджуватиметься у два етапи. На першому етапі, який вже триває, застосовуватиметься формульний розрахунок щоденної оплати за здійснення послуги перевезення у вагонах Укрзалізниці. На другому етапі, орієнтовно з другого кварталу цього року, планується запровадження електронних торгів у системі “Prozorro. Продажі”. На торги виставлятиметься частина порожнього парку вагонів і за їх результатами визначатиметься ціна для всього парку вагонів за видами та на певну дату.
Як повідомляв УНН, до аеропорту “Бориспіль” із Києва ходитимуть залізничні експреси.