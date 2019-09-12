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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110467 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121608 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113167 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119209 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 124728 просмотра

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По новой программе МВФ предложит 10 млрд долларов в течение 4-5 лет - экономист

По новой программе МВФ предложит 10 млрд долларов в течение 4-5 лет - экономист

Киев  •  УНН

 • 16515 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Следующая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом будет рассчитана на 4-5 лет и предусматривать кредит в размере 10 млрд долларов. Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский в комментарии корреспонденту УНН.

"(Министр финансов Украины - ред.) Оксана Маркарова сказала, что это будет программа длиннее, чем обычно. Возможно, даже до 4-5 лет - как минимум 4, потому что это будет программа расширенного финансирования в размере 10 млрд долларов - может, немного больше, может, чуть меньше. В новой программе будет записано все то, что и в последних программах, - приватизация, либерализация, дерегулирование, возможно, какие-то ограничения для малого бизнеса в рамках детенизации", - отметил Скаршевский.

По его словам, около 30% условий программы будут касаться обязательств Национального банка, а также меморандум будет содержать пункты о работе антикоррупционных органов, как и условия с предыдущих документов по принятию закона об обороте сельскохозяйственных земель. Под вопросом пока остается пункт о пересмотре подходов к тарифообразованию, поскольку это очень чувствительный и окончательно не решенный вопрос.

При этом он добавил, что миссия МВФ также примет участие в подготовке Госбюджета-2020, поэтому не случайно ее визит запланирован на 10-24 сентября. Кроме того, представители миссии сделают заявление, от которого отказывались весной по причине отсутствия нового правительства.

Напомним, во время визита миссии МВФ Национальный банк планирует обсудить параметры новой программы, ее сроки и объемы помощи.

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