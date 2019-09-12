По новой программе МВФ предложит 10 млрд долларов в течение 4-5 лет - экономист

"(Министр финансов Украины - ред.) Оксана Маркарова сказала, что это будет программа длиннее, чем обычно. Возможно, даже до 4-5 лет - как минимум 4, потому что это будет программа расширенного финансирования в размере 10 млрд долларов - может, немного больше, может, чуть меньше. В новой программе будет записано все то, что и в последних программах, - приватизация, либерализация, дерегулирование, возможно, какие-то ограничения для малого бизнеса в рамках детенизации", - отметил Скаршевский.

По его словам, около 30% условий программы будут касаться обязательств Национального банка, а также меморандум будет содержать пункты о работе антикоррупционных органов, как и условия с предыдущих документов по принятию закона об обороте сельскохозяйственных земель. Под вопросом пока остается пункт о пересмотре подходов к тарифообразованию, поскольку это очень чувствительный и окончательно не решенный вопрос.

При этом он добавил, что миссия МВФ также примет участие в подготовке Госбюджета-2020, поэтому не случайно ее визит запланирован на 10-24 сентября. Кроме того, представители миссии сделают заявление, от которого отказывались весной по причине отсутствия нового правительства.

Напомним, во время визита миссии МВФ Национальный банк планирует обсудить параметры новой программы, ее сроки и объемы помощи.