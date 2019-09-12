За новою програмою МВФ запропонує 10 млрд доларів протягом 4-5 років - економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Наступна програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом буде розрахована на 4-5 років і передбачатиме кредит у 10 млрд доларів. Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський у коментарі кореспонденту УНН.
"(Міністр фінансів України – ред.) Оксана Маркарова сказала, що це буде довша програма, ніж зазвичай. Можливо, навіть до 4-5 років – як мінімум 4, бо це буде програма розширеного фінансування в розмірі 10 млрд доларів – може, трохи більше, може, трохи менше. У новій програмі буде записано все те, що і в останніх програмах, - приватизація, лібералізація, дерегуляція, можливо, якісь обмеження для малого бізнесу в рамках детінізації", - зазначив Скаршевський.
За його словами, близько 30% умов програми будуть стосуватись зобов'язань Національного банку, а також меморандум буде містити пункти про роботу антикорупційних органів, як і умову з попередніх документів щодо ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель. Під питанням наразі залишається пункт про перегляд підходів до тарифоутворення, оскільки це дуже чутливе і остаточно не вирішене питання.
При цьому він додав, що місія МВФ також візьме участь у підготовці Держбюджету-2020, тож не випадково її візит запланований на 10-24 вересня. Крім того, представники місії зроблять заяву, від якої відмовлялись навесні з причини відсутності нового уряду.
Нагадаємо, під час візиту місії МВФ Національний банк планує обговорити параметри нової програми, її терміни і обсяги допомоги.