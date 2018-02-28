За незаконное привлечение к ответственности задержан экс-прокурор столичной прокуратуры

"Сегодня задержан и поинформировано о подозрении бывшего прокурора прокуратуры. Киева, который в настоящее время является адвокатом, в совершении незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица - 72 летнего жителя Винницкой области, который который 22 января 2014 прибыл в Киев для празднования Дня соборности Украина и безосновательно был задержан, избит правоохранителями и доставлен в управление милиции по которому следователем сфальсифицированы материалы дела о якобы участии в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.

Подозреваемый некоторое время скрывался от органов следствия и находился в розыске. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Собираются доказательства и решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других соучастников совершения преступлений.