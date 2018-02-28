За незаконне притягнення до відповідальності затримано екс-прокурора столичної прокуратури

“Сьогодні затримано та повідомлено про підозру колишнього прокурора прокуратури м. Києва, який на даний час є адвокатом, у вчиненні незаконного притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи — 72 річного мешканця Вінничини, котрий який 22 січня 2014 року прибув до Києва для відзначення Дня соборності України і безпідставно був затриманий, побитий правоохоронцями та доставлений до управління міліції щодо якого слідчим сфальсифіковано матеріали справи за нібито участь у масових заворушеннях”, — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний певний час переховувався від органів слідства і перебував у розшуку. Наразі вирішується питання щодо застосування йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. збираються докази та вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших співучасників вчинення злочинів.