За наркоторговлю брата президента Гондураса осудили пожизненно
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Тони Эрнандес, бывший конгрессмен Гондураса и брат президента Хуана Орландо Эрнандеса, был приговорен судьей США к пожизненному лишению свободы за незаконный оборот наркотиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
42-летний Эрнандес был осужден по обвинению в злоупотреблении наркотиками и связанным с ним оружием в октябре 2019 года. Эрнандес также будет вынужден заплатить 138,5 миллиона долларов за конфискацию.
“Это торговля наркотиками, финансируемая государством, и именно на такой тип поведения должно быть нацелено правительство через влияние, которое он имеет на Гондурас. Гондурас — это одно из главных мест для перевалки наркотиков в мире и одно из самых жестоких мест в мире ”, - заявил прокурор США Мэтью Ларош.
Далее Ларош заявил, что “глубина коррупции” выделила дело Эрнандеса.
Дополнительно
По словам Лароша, Эрнандес принял миллионы взяток, в том числе 1 млн долларов от Эль Чапо Гусмана, чтобы попасть в казну правящей Национальной партии на выборы в 2009, 2013 и 2017 годах в пользу своего брата, президента Хуана Орландо Эрнандеса.
Президент Эрнандес опроверг эти обвинения, и ему не было предъявлено обвинение в преступлении.
Напомним
Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк считает, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес причастен к попыткам ввезти наркотики в США.