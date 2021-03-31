За наркоторговлю брата президента Гондураса осудили пожизненно

Детали

42-летний Эрнандес был осужден по обвинению в злоупотреблении наркотиками и связанным с ним оружием в октябре 2019 года. Эрнандес также будет вынужден заплатить 138,5 миллиона долларов за конфискацию.

“Это торговля наркотиками, финансируемая государством, и именно на такой тип поведения должно быть нацелено правительство через влияние, которое он имеет на Гондурас. Гондурас — это одно из главных мест для перевалки наркотиков в мире и одно из самых жестоких мест в мире ”, - заявил прокурор США Мэтью Ларош.

Далее Ларош заявил, что “глубина коррупции” выделила дело Эрнандеса.

Дополнительно

По словам Лароша, Эрнандес принял миллионы взяток, в том числе 1 млн долларов от Эль Чапо Гусмана, чтобы попасть в казну правящей Национальной партии на выборы в 2009, 2013 и 2017 годах в пользу своего брата, президента Хуана Орландо Эрнандеса.

Президент Эрнандес опроверг эти обвинения, и ему не было предъявлено обвинение в преступлении.

Напомним

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк считает, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес причастен к попыткам ввезти наркотики в США.