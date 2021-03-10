Президента Гондурасу підозрюють в причетності до спроби ввезення наркотиків в США

Що відомо

За даними агентства, прокурор оголосив цю версію на слуханнях у справі Джованні Фуентеса Раміреса з Гондурасу, до якого, зокрема, інкримінується причетність до незаконного обігу наркотиків. За словами Гатуіллега, є показання свідка, згідно з якими Ернандес на зустрічах з Раміресом заявляв, що планує організувати незаконне ввезення кокаїну в США.

Деталі

Як стверджує Гатуіллег, зустрічі мали місце в 2013 і 2014 роках. За словами помічника прокурора, зазначений свідок Хосе Санчес дасть свідчення на процесі. Через його бізнес Рамірес нібито відмивав гроші. Як зазначає агентство, сторона захисту на процесі заявляла, що показаннями Санчеса не слід довіряти, оскільки в обмін на них влади США готова надати йому притулок в країні.

За версією прокуратури, Ернандес отримував хабарі від торговців наркотиками, дозволяв їм безперешкодно діяти і задіяв військових для охорони нарколабораторії. Ернандес заперечує причетність до незаконного обігу наркотиків. Влада США не висували йому звинувачення в офіційному порядку.

Що передувало

У травні 2020 року федеральна прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк опублікувала заяву, в якому в контексті іншої справи також стверджувалося, що Ернандес причетний до незаконного обігу наркотиків.

Хуан Антоніо Ернандес, який є братом президента Гондурасу, в жовтні 2019 року був визнаний в США винним у причетності до незаконного обігу наркотиків. Представники прокуратури під час розгляду у справі Хуана Антоніо Ернандеса стверджували, що ексватажка наркокартелю “Сіналоа” Хоакін Гусмана передав президенту Гондурасу хабар в розмірі 1 млн доларів. Хуан Орландо Ернандес це заперечував.