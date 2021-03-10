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Президента Гондураса подозревают в причастности к попытке ввоза наркотиков в США

Президента Гондураса подозревают в причастности к попытке ввоза наркотиков в США

Киев  •  УНН

 • 16691 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк считает, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес причастен к попыткам ввезти наркотики в США. Об этом заявил во вторник на заседании суда помощник федерального прокурора Джейкоб Гатуиллег, передает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.

Что известно

По данным агентства, прокурор объявил эту версию на слушаниях по делу Джованни Фуэнтеса Рамиреса из Гондураса, которому, в частности, инкриминируется причастность к незаконному обороту наркотиков. По словам Гатуиллега, есть показания свидетеля, согласно которым Эрнандес на встречах с Рамиресом заявлял, что планирует организовать незаконный ввоз кокаина в США.

Детали

Как утверждает Гатуиллег, встречи имели место в 2013 и 2014 годах. По словам помощника прокурора, указанный свидетель Хосе Санчес даст показания на процессе. Через его бизнес Рамирес якобы отмывал деньги. Как отмечает агентство, сторона защиты на процессе заявляла, что показаниям Санчеса не следует доверять, поскольку в обмен на них власти США готовы предоставить ему убежище в стране.

По версии прокуратуры, Эрнандес получал взятки от наркоторговцев, позволял им беспрепятственно действовать и задействовал военных для охраны нарколаборатории. Эрнандес отрицает причастность к незаконному обороту наркотиков. Власти США не выдвигали ему обвинения в официальном порядке.

Что предшествовало

В мае 2020 года федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк опубликовала заявление, в котором в контексте другого дела также утверждалось, что Эрнандес причастен к незаконному обороту наркотиков.

Хуан Антонио Эрнандес, который является братом президента Гондураса, в октябре 2019 был года признан в США виновным в причастности к незаконному обороту наркотиков. Представители прокуратуры во время разбирательства по делу Хуана Антонио Эрнандеса утверждали, что ексватажка наркокартеля “Синалоа” Хоакин Гусмана передал президенту Гондураса взятку в размере 1 млн долларов. Хуан Орландо Эрнандес это отрицал.

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