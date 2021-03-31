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За наркоторгівлю брата президента Гондурасу засудили довічно

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Тоні Ернандес, колишній конгресмен Гондурасу і брат президента Хуана Орландо Ернандеса, був засуджений суддею США до довічного позбавлення волі за незаконний обіг наркотиків. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

42-річний Ернандес був засуджений за звинувачення у зловживанні наркотиками та пов’язаної із ним зброї в жовтні 2019 року. Ернандес також буде змушений заплатити 138,5 мільйона доларів за конфіскацію.

“Це торгівля наркотиками, що фінансується державою, і саме на такий тип поведінки має бути націлений уряд через вплив, який він має на Гондурас. Гондурас — це одне з головних місць для перевалки наркотиків у світі та одне з найбільш жорстоких місць у світі”, — заявив прокурор США Метью Ларош.

Далі Ларош заявив, що “глибина корупції” виділила справу Ернандеса.

Додатково

За словами Лароша, Ернандес прийняв мільйони хабарів, у тому числі 1 мільйон доларів від Ель Чапо Гусмана, щоб потрапити до скарбниці правлячої Національної партії на вибори в 2009, 2013 і 2017 роках на користь свого брата, президента Хуана Орландо Ернандеса.

Президент Ернандес спростував ці звинувачення, і йому не було пред’явлено звинувачення у злочині.

Нагадаємо

Федеральна прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк вважає, що президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес причетний до спроб ввезти наркотики в США.

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