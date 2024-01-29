За нападение на церковь в Стамбуле задержали россиянина и таджикистанца

Двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле - иностранцы. Один из них - россиянин. Всего в рамках расследования задержаны 47 человек. Об этом сообщил в ночь на понедельник министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает УНН.

Детали

Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам. В 22.00 были задержаны подозреваемые непосредственно в преступлении. Хочу сообщить, что они иностранцы: один - гражданин Таджикистана, другой - россиянин. Предположительно, эти два иностранца - члены Исламского Государства сообщил Эрликая на брифинге.

По его словам, будут проведены допросы всех задержанных.

Контекст

Вооруженное нападение произошло в воскресенье днем, 28 января, на католическую церковь Святой Марии в районе Сариера на севере Стамбула во время молитвы. По словам Ерликая, двое нападавших были в масках и "участвовали" в богослужении.

Как сообщило агентство Рейтер, ответственность за нападение взяло на себя Исламское Государство.

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