У Стамбулі невідомі напали на церкву під час служби, є жертва
Київ • УНН
У неділю двоє невідомих відкрили вогонь у церкві в Стамбулі під час богослужіння, в результаті чого одна людина загинула, інші отримали поранення.
У неділю, 28 січня, у Стамбулі під час служби в церкві Санта-Марія двоє невідомих відкрили вогонь по людях. Одна людина загинула, повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая в соцмережі Х, пише УНН.
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Як повідомив Єрлікая, близько 11:40 (10:40 за Києвом - ред.) двоє людей в масках відкрили вогонь у церкві під час служби. Внаслідок нападу загинула одна людина. За його словами, правоохоронці розпочали розслідування для затримання зловмисників.
Турецькі ЗМІ повідомляють, що міністр юстиції Йилмаз Тунч зазначив, що Офіс головного прокурора Стамбула вже розпочав слідство, а для розслідування справи призначили заступника головного прокурора та двох прокурорів.
Нагадаємо
Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) оголосило про розслідування можливої причетності кількох своїх співробітників до різанини ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня. Причиною цього стали відповідні звинувачення з боку Ізраїлю та інформація, яку ізраїльська влада надала агентству ООН.