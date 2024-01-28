В Стамбуле неизвестные напали на церковь во время службы, есть жертва

В воскресенье, 28 января, в Стамбуле во время службы в церкви Санта-Мария двое неизвестных открыли огонь по людям. Один человек погиб, сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Ерликая, около 11:40 (10:40 по Киеву - ред.) два человека в масках открыли огонь в церкви во время службы. В результате нападения погиб один человек. По его словам, правоохранители начали расследование для задержания злоумышленников.

Турецкие СМИ сообщают, что министр юстиции Йылмаз Тунч отметил, что Офис главного прокурора Стамбула уже начал следствие, а для расследования дела назначили заместителя главного прокурора и двух прокуроров.

Напомним

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) объявило о расследовании возможной причастности нескольких своих сотрудников к резне ХАМАС в Израиле 7 октября. Причиной этого стали соответствующие обвинения со стороны Израиля и информация, которую израильские власти предоставили агентству ООН.