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За напад на церкву у Стамбулі затримали росіянина та таджикистанця

За напад на церкву у Стамбулі затримали росіянина та таджикистанця

Київ • УНН

 • 31597 перегляди

За збройний напад на католицьку церкву в Стамбулі в неділю були затримані двоє іноземних громадян, громадянин Росії і громадянин Таджикистану. Загалом у рамках розслідування нападу було затримано 47 осіб.

Двоє підозрюваних у скоєнні збройного нападу на католицьку церкву в Стамбулі — іноземці. Один із них — росіянин. Усього в рамках розслідування затримано 47 людей. Про це повідомив у ніч на понеділок міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, передає УНН.

Деталі

Одразу після нападу на церкву поліція розпочала великомасштабну операцію. За неділю затримано 47 осіб за 30 адресами. О 22.00 було затримано підозрюваних безпосередньо у злочині. Хочу повідомити, що вони іноземці: один - громадянин Таджикистану, інший - росіянин. Імовірно, ці два іноземці - члени Ісламської Держави

повідомив Ерлікая на брифінгу.

За його словами, буде проведено допити всіх затриманих.

Контекст

Збройний напад стався в неділю вдень, 28 січня, на католицьку церкву Святої Марії в районі Сарієра на півночі Стамбула під час молитви. За словами Єрлікая, двоє нападників були в масках і "брали участь" у богослужінні.

Як повідомило агентство Рейтер, відповідальність за напад взяла на себе Ісламська Держава.

У Туреччині суд відпустив ізраїльського футболіста, якого затримали через пов'язку з написом на згадку про напад ХАМАС15.01.24, 12:51 • 23091 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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