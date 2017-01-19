За нападение на семью инвалида арестовали двух жителей Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Киевской области взяли под стражу на 2 месяца двух мужчин за разбойное нападение на семью инвалида. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что двое мужчин, 35 и 27 лет, на прошлой неделе проникли в дом в г. Кагарлык и причинили телесное повреждение в виде резаной раны теменной части головы инвалиду второй группы, который с родителями арендует дом, требуя получить 100 гривен долга от владельца дома.
По "горячим следам" злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Мужчинам сообщили о подозрении по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование по уголовному производству продолжается.