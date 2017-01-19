За напад на родину інваліда заарештували двох жителів Київщини

Установлено, що двоє чоловіків, 35 та 27 років, минулого тижня проникли до будинку в м. Кагарлик та спричинили тілесне ушкодження у вигляді різаної рани тім’яної частини голови інваліду другої групи, який з батьками орендує будинок, вимагаючи отримати 100 гривень боргу від власника будинку.

По “гарячих слідах” зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінального провадженні триває.