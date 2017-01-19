За напад на родину інваліда заарештували двох жителів Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На Київщині взято під варту на 2 місяці двох чоловіків за розбійний напад на родину інваліда. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що двоє чоловіків, 35 та 27 років, минулого тижня проникли до будинку в м. Кагарлик та спричинили тілесне ушкодження у вигляді різаної рани тім’яної частини голови інваліду другої групи, який з батьками орендує будинок, вимагаючи отримати 100 гривень боргу від власника будинку.
По “гарячих слідах” зловмисників затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Чоловікам повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінального провадженні триває.