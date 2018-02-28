За мягкость и качество: водка Mеdoff попала в ТОП-3 алкогольных предпочтений украинцев

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59223 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71270 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74190 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106079 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100013 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104319 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111316 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122752 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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За мягкость и качество: водка Mеdoff попала в ТОП-3 алкогольных предпочтений украинцев

За мягкость и качество: водка Mеdoff попала в ТОП-3 алкогольных предпочтений украинцев

Киев  •  УНН

 • 11643 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Согласно данным исследования компании Pro-Consulting, уровень спроса на водку среди украинцев не зависит от смены сезона, а основными покупателями крепких напитков являются мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, передает УНН.

При этом продукт водочного бренда Mеdoff выбирает каждый пятый украинец. Около 20% опрошенных респондентов заявили, что предпочитают напитки именно этой торговой марки.

Mеdoff оказался в ТОП-3 водочных напитков в предпочтениях украинцев, и, как подчеркивает производитель, это заслуга вкуса и мягкости продукта.

Славится бренд своими вкусовыми качествами, мягкостью и высокими стандартами производства. За это в течение 2017 года Mеdoff был удостоен 16 медалей  на различных престижных международных конкурсах.

Добавим, что 18-21 марта именно бренд Mеdoff представит Украину на ежегодной международной выставке алкоголя ProWein 2018.

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