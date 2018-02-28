За мягкость и качество: водка Mеdoff попала в ТОП-3 алкогольных предпочтений украинцев

При этом продукт водочного бренда Mеdoff выбирает каждый пятый украинец. Около 20% опрошенных респондентов заявили, что предпочитают напитки именно этой торговой марки.

Mеdoff оказался в ТОП-3 водочных напитков в предпочтениях украинцев, и, как подчеркивает производитель, это заслуга вкуса и мягкости продукта.

Славится бренд своими вкусовыми качествами, мягкостью и высокими стандартами производства. За это в течение 2017 года Mеdoff был удостоен 16 медалей на различных престижных международных конкурсах.

Добавим, что 18-21 марта именно бренд Mеdoff представит Украину на ежегодной международной выставке алкоголя ProWein 2018.