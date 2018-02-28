За мягкость и качество: водка Mеdoff попала в ТОП-3 алкогольных предпочтений украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Согласно данным исследования компании Pro-Consulting, уровень спроса на водку среди украинцев не зависит от смены сезона, а основными покупателями крепких напитков являются мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, передает УНН.
При этом продукт водочного бренда Mеdoff выбирает каждый пятый украинец. Около 20% опрошенных респондентов заявили, что предпочитают напитки именно этой торговой марки.
Mеdoff оказался в ТОП-3 водочных напитков в предпочтениях украинцев, и, как подчеркивает производитель, это заслуга вкуса и мягкости продукта.
Славится бренд своими вкусовыми качествами, мягкостью и высокими стандартами производства. За это в течение 2017 года Mеdoff был удостоен 16 медалей на различных престижных международных конкурсах.
Добавим, что 18-21 марта именно бренд Mеdoff представит Украину на ежегодной международной выставке алкоголя ProWein 2018.