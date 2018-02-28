За м'якість і якість: горілка Mеdoff потрапила в ТОП-3 алкогольних уподобань українців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Згідно з даними дослідження компанії Pro-Consulting, рівень попиту на горілку серед українців не залежить від зміни сезону, а основними покупцями міцних напоїв виступають чоловіки віком від 20 до 50 років, передає УНН.
При цьому, продукт горілчаного бренду Mеdoff обирає кожен п'ятий українець. Близько 20% опитаних респондентів заявили, що віддають перевагу напоям саме цієї торгової марки.
Mеdoff опинився в ТОП-3 горілчаних напоїв серед уподобань українців, і, як підкреслює виробник, це заслуга смаку і м'якості продукту.
Славиться бренд своїми смаковими якостями, м'якістю і високими стандартами виробництва. За це протягом 2017 року Mеdoff був удостоєний 16 нагород на різних престижних міжнародних конкурсах.
Додамо, що 18-21 березня саме бренд Mеdoff представить Україну на щорічній міжнародній виставці алкоголю ProWein 2018.