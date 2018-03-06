За месяц расходы на производство сельхозпродукции в Украине выросли на 4,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В январе текущего года в Украине затраты на производство сельскохозяйственной продукции выросли на 4,5% по сравнению с декабрем 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Совокупность затрат на производство растениеводческой продукции возросла на 4%, а животноводческой - на 5,6%.
Объем расходов на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемых в сельскохозяйственном производстве, в январе 2018 года увеличился на 1,9%.
За год (январь 2018 - январь 2017 года) совокупность затрат на производство растениеводческой продукции возросла на 18,8%, а животноводческой - на 19,2%.
Ранее в Госстате сообщали, что в прошлом году подорожали все виды мясных продуктов. Свинина прибавила в цене 39%, говядина - 33%, курица в тушке - 28%. Специалисты связывают это с ростом цен на составляющие себестоимости мясной продукции, в частности:
- подорожанием кормов на 17%;
- подорожанием коммунальных услуг на 10%;
- подорожанием горюче-смазочных материалов (топлива) на 30%;
- повышением заработных плат в секторе более чем на 25%.
Воднчоас, эксперты прогнозируют, что по итогам 2018 года расходы на производство сельхозпродукции в Украине вырастут еще как минимум на 30%.