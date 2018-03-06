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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59213 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71252 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74171 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106075 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100012 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104318 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111315 просмотра

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За месяц расходы на производство сельхозпродукции в Украине выросли на 4,5%

За месяц расходы на производство сельхозпродукции в Украине выросли на 4,5%

Киев  •  УНН

 • 7897 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В январе текущего года в Украине затраты на производство сельскохозяйственной продукции выросли на 4,5% по сравнению с декабрем 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Совокупность затрат на производство растениеводческой продукции возросла на 4%, а животноводческой - на 5,6%.

Объем расходов на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемых в сельскохозяйственном производстве, в январе 2018 года увеличился на 1,9%.

За год (январь 2018 - январь 2017 года) совокупность затрат на производство растениеводческой продукции возросла на 18,8%, а животноводческой - на 19,2%.

Ранее в Госстате сообщали, что в прошлом году подорожали все виды мясных продуктов. Свинина прибавила в цене 39%, говядина - 33%, курица в тушке - 28%. Специалисты связывают это с ростом цен на составляющие себестоимости мясной продукции, в частности:

- подорожанием кормов на 17%;
- подорожанием коммунальных услуг на 10%;
- подорожанием горюче-смазочных материалов (топлива) на 30%;
- повышением заработных плат в секторе более чем на 25%.

Воднчоас, эксперты прогнозируют, что по итогам 2018 года расходы на производство сельхозпродукции в Украине вырастут еще как минимум на 30%.

Украинские Национальные Новости

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