За місяць витрати на виробництво сільгосппродукції в Україні зросли на 4,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У січні поточного року в Україні витрати на виробництво сільськогосподарської продукції зросли на 4,5% проти грудня 2017 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Сукупність витрат на виробництво рослинницької продукції зросла на 4%, а тваринницької - на 5,6%.
Обсяг витрат на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, в січні 2018 року збільшився на 1,9%.
За рік (січень 2018 - січень 2017 року) сукупність витрат на виробництво рослинницької продукції зросла на 18,8%, а тваринницької - на 19,2%.
Раніше в Держстаті повідомляли, що минулого року подорожчали всі види м'ясних продуктів. Свинина додала в ціні 39%, яловичина - 33%, курка в тушці - 28%. Фахівці пов'язують це зі зростанням цін на складові собівартості м'ясної продукції, зокрема:
- подорожчанням кормів на 17%;
- подорожчанням комунальних послуг на 10%;
- подорожчанням паливно-мастильних матеріалів (палива) на 30%;
- підвищенням заробітних плат в секторі більш ніж на 25%.
Воднчоас, експерти прогнозують, що за підсумками 2018 року видатки на виробництво сільгосппродукції в Україні виростуть ще як мінімум на 30%.