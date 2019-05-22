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За месяц украинцы потратили на лекарства почти 7 млрд грн

За месяц украинцы потратили на лекарства почти 7 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9248 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В апреле 2019 года украинцы потратили на лекарственные средства 6 млрд 703 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные отраслевого издания apteka.ua.

За год траты украинцев на лекарства выросли на 14,6% в денежном выражении и упали на 4% - в натуральном. Так, в апреле 2019 года украинцы приобрели 88,9 млн упаковок лекарственных средств, в апреле 2018 - 92,6 млн.

При этом, траты соотечественников на медицинские изделия в апреле 2019 года составили 607,4 млн грн, на диетические добавки - 482,8 млн грн, на косметику - 278,6 млн грн.

Напомним, за месяц стоимость лекарств в Украине повысилась в среднем на 0,7%.

По данным экспертов, отечественные аптеки искусственно завышают цены на лекарства. При чем, чаще всего, в период эпидемий.

В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№8591 - д), который предусматривает комплексную реформу аптечного рынка.

"Аптечный" законопроект, как убеждают его авторы, (№8591 - д) направлен на то, чтобы решить указанные проблемы: обеспечить прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.

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