В Украине подорожали лекарства, жаропонижающие и обезболивающие препараты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. За месяц в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По данным ведомства, подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.
Так, в апреле 2019 года по сравнению с мартом антибиотики отечественные подорожали на 0,4% - до 16,7 грн за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные - на 0,08% - до 105,9 грн за 10 таблеток (капсул).
Отечественные сосудорасширяющие средства выросли в цене на 0,9% - до 10,5 грн, импортные - подешевели на 0,04% - до 48,6 грн (за 10 таблеток, капсул - ред.).
Кроме того, подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты: отечественные - на 0,9% - до 8,1 грн, импортные - на 1,8% - до 15,8 грн (за единицу).
Напомним, как писал УНН, столичные аптеки существенно завышают стоимость детских антибиотиков.
Всего, по данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарственные препараты, особенно в выходные дни.
Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра МОЗ Виктор Чумак.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и монополизацией рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект № 8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и сейчас ожидает рассмотрения в сессионном зале.
Параллельно, по словам депутата Ирины Сисоенко, рассмотрение указанного документа сегодня сознательно блокируется отдельными нардепами.