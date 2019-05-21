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В Украине подорожали лекарства, жаропонижающие и обезболивающие препараты

Киев  •  УНН

 • 13076 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. За месяц в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

По данным ведомства, подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.

Так, в апреле 2019 года по сравнению с мартом антибиотики отечественные подорожали на 0,4% - до 16,7 грн за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные - на 0,08% - до 105,9 грн за 10 таблеток (капсул).

Отечественные сосудорасширяющие средства выросли в цене на 0,9% - до 10,5 грн, импортные - подешевели на 0,04% - до 48,6 грн (за 10 таблеток, капсул - ред.).

Кроме того, подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты: отечественные - на 0,9% - до 8,1 грн, импортные - на 1,8% - до 15,8 грн (за единицу).

Напомним, как писал УНН, столичные аптеки существенно завышают стоимость детских антибиотиков.

Всего, по данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарственные препараты, особенно в выходные дни.

Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра МОЗ Виктор Чумак.

В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и монополизацией рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект № 8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и сейчас ожидает рассмотрения в сессионном зале.

Параллельно, по словам депутата Ирины Сисоенко, рассмотрение указанного документа сегодня сознательно блокируется отдельными нардепами.

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