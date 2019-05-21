В Україні подорожчали антибіотики, жарознижувальні та знеболювальні препарати
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. За місяць в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 0,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За даними відомства, подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.
Так, у квітні 2019 року у порівнянні з березнем антибіотики вітчизняні подорожчали на 0,4% — до 16,7 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні — на 0,08% — до 105,9 грн за 10 таблеток (капсул).
Вітчизняні судинорозширювальні засоби зросли в ціні на 0,9% — до 10,5 грн, імпортні — подешевшали на 0,04% — до 48,6 грн (за 10 таблеток, капсул — ред.).
Окрім того, подорожчали жарознижувальні та знеболювальні препарати: вітчизняні — на 0,9% — до 8,1 грн, імпортні — на 1,8% — до 15,8 грн (за одиницю).
Нагадаємо, як писав УНН, столичні аптеки істотно завищують вартість дитячих антибіотиків.
Загалом, за даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на лікарські препарати, особливо, у вихідні дні.
Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.
У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект № 8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу і зараз чекає на розгляд у сесійній залі.
Паралельно, за словами депутата Ірини Сисоєнко, розгляд вказаного документу сьогодні свідомо блокується окремими нардепами.