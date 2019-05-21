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В Україні подорожчали антибіотики, жарознижувальні та знеболювальні препарати

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. За місяць в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 0,7%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними відомства, подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.

Так, у квітні 2019 року у порівнянні з березнем антибіотики вітчизняні подорожчали на 0,4% — до 16,7 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні — на 0,08% — до 105,9 грн за 10 таблеток (капсул).

Вітчизняні судинорозширювальні засоби зросли в ціні на 0,9% — до 10,5 грн, імпортні — подешевшали на 0,04% — до 48,6 грн (за 10 таблеток, капсул — ред.).

Окрім того, подорожчали жарознижувальні та знеболювальні препарати: вітчизняні — на 0,9% — до 8,1 грн, імпортні — на 1,8% — до 15,8 грн (за одиницю).

Нагадаємо, як писав УНН, столичні аптеки істотно завищують вартість дитячих антибіотиків

Загалом, за даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на лікарські препарати, особливо, у вихідні дні.

Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект № 8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу і зараз чекає на розгляд у сесійній залі.

Паралельно, за словами депутата Ірини Сисоєнко, розгляд вказаного документу сьогодні свідомо блокується окремими нардепами.

Українські Національні Новини

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