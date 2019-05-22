За місяць українці витратили на ліки майже 7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У квітні 2019 року українці витратили на лікарські засоби 6 млрд 703 млн грн, передає УНН з посиланням на дані галузевого видання apteka.ua.
За рік витрати українців на ліки зросли на 14,6% в грошовому вираженні і впали на 4% - в натуральному. Так, в квітні 2019 року українці придбали 88,9 млн упаковок лікарських засобів, в квітні 2018 року - 92,6 млн.
При цьому, витрати співвітчизників на медичні вироби в квітні 2019 року склали 607,4 млн грн, на дієтичні добавки - 482,8 млн грн, на косметику - 278,6 млн грн.
Нагадаємо, за місяць вартість ліків в Україні підвищилася в середньому на 0,7%.
За даними експертів, вітчизняні аптеки штучно завищують ціни на ліки. При чому, найчастіше, в період епідемій.
У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№8591 - д), який передбачає комплексну реформу аптечного ринку.
"Аптечний" законопроект, як переконують його автори, (№8591 - д) спрямований на те, щоб вирішити зазначені проблеми: забезпечити прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки і гарантувати виконання аптеками соціальної функції.