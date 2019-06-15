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За месяц в Киеве больше всего подорожали фрукты и хлеб

Киев • УНН

 • 8227 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В мае, по сравнению с апрелем, продукты питания в Киеве подорожали на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.

За месяц в Киеве больше всего подорожали фрукты и хлеб

По данным управления, больше всего подорожали фрукты - на 15,6% и хлеб - на 2,9%.

Также выросла стоимость рыбы и продуктов из рыбы - на 0,6%, сыра и творога - на 1%, масла подсолнечного - на 0,6%, сахара - на 1,4%.

Однако некоторые продукты питания подешевели. В частности, овощи - на 0,5%, яйца - на 11,8%, молоко - на 0,4%, макаронные изделия - на 0,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%.

Напомним, в Украине подорожали макароны и подешевели яйца.

Украинские Национальные Новости

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