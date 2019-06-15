За месяц в Киеве больше всего подорожали фрукты и хлеб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В мае, по сравнению с апрелем, продукты питания в Киеве подорожали на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.
По данным управления, больше всего подорожали фрукты - на 15,6% и хлеб - на 2,9%.
Также выросла стоимость рыбы и продуктов из рыбы - на 0,6%, сыра и творога - на 1%, масла подсолнечного - на 0,6%, сахара - на 1,4%.
Однако некоторые продукты питания подешевели. В частности, овощи - на 0,5%, яйца - на 11,8%, молоко - на 0,4%, макаронные изделия - на 0,9%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%.
Напомним, в Украине подорожали макароны и подешевели яйца.