В Україні подорожчали макарони і подешевшали яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. З початку року в Україні зросла вартість низки соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у травні 2019 року, у порівнянні із груднем 2018 року, найбільше подорожчали овочі та фрукти — на 44,7% та 22,2% відповідно. Також зросли ціни на макаронні вироби — на 3,1%, на рибу та продукти з риби — на 4,3%, масло — на 3%.
Крім того, додав у ціні сир — 2,5%.
При цьому, деякі соціальні продукти харчування подешевшали. До прикладу, молоко — на 0,3%, яйця — на 31,4%, олія соняшникова — на 0,3%.
Споживча інфляція в Україні з початку року сягнула показника у 4,2%.
Загалом за 5 років соціальні продукти подорожчали утричі.
Нагадаємо, у червні 2017 року Кабмін скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти.
За словами депутата Сергія Тригубенка, це рішення було передчасним, і саме воно, не в останню чергу, спровокувало зростання цін.
"У минулому році, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців економить на харчуванні.
Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти і ще раз зазначу передчасність такого рішення", - написав він у Facebook.