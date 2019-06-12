В Україні подорожчали макарони і подешевшали яйця

Так, у травні 2019 року, у порівнянні із груднем 2018 року, найбільше подорожчали овочі та фрукти — на 44,7% та 22,2% відповідно. Також зросли ціни на макаронні вироби — на 3,1%, на рибу та продукти з риби — на 4,3%, масло — на 3%.

Крім того, додав у ціні сир — 2,5%.

При цьому, деякі соціальні продукти харчування подешевшали. До прикладу, молоко — на 0,3%, яйця — на 31,4%, олія соняшникова — на 0,3%.

Споживча інфляція в Україні з початку року сягнула показника у 4,2%.

Загалом за 5 років соціальні продукти подорожчали утричі.

Нагадаємо, у червні 2017 року Кабмін скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти.

За словами депутата Сергія Тригубенка, це рішення було передчасним, і саме воно, не в останню чергу, спровокувало зростання цін.

"У минулому році, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців економить на харчуванні.

Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти і ще раз зазначу передчасність такого рішення", - написав він у Facebook.