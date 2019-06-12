В Украине подорожали макароны и подешевели яйца

Так, в мае 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, больше всего подорожали овощи и фрукты - на 44,7% и 22,2% соответственно. Также выросли цены на макаронные изделия - на 3,1%, на рыбу и продукты из рыбы - на 4,3%, масло - на 3%.

Кроме того, добавил в цене сыр - 2,5%.

При этом некоторые социальные продукты питания подешевели. К примеру, молоко - на 0,3%, яйца - на 31,4%, масло подсолнечное - на 0,3%.

Потребительская инфляция в Украине с начала года достигла показателя в 4,2%.

Всего за 5 лет социальные продукты подорожали в три раза.

Напомним, в июне 2017 года Кабмин отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты.

По словам депутата Сергея Тригубенко, это решение было преждевременным, и именно оно, не в последнюю очередь, спровоцировало рост цен.

"В прошлом году, например, подорожало 45% социального ассортимента продуктов, а сегодня 41% украинцев экономит на питании.

Считаю это прямым следствием отказа КМУ от госрегулирования цен на социальные продукты и еще раз отмечу преждевременность такого решения", - написал он в Facebook.