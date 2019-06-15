За місяць у Києві найбільше подорожчали фрукти та хліб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У травні, в порівнянні з квітнем, продукти харчування у Києві подорожчали на 0,9%. Про свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
За даними управління, найбільше подорожчали фрукти — на 15,6% та хліб – на 2,9%.
Також, зросла вартість риби та продуктів із риби – на 0,6%, сиру і м’якого сиру – на 1%, олії соняшникової – на 0,6%, цукру – на 1,4%.
Водночас деякі продукти харчування подешевшали. Зокрема, овочі – на 0,5%, яйця – на 11,8%, молоко – на 0,4%, макаронні вироби – на 0,9%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%.
Нагадаємо, в Україні подорожчали макарони і подешевшали яйця.