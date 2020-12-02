За месяц работы в контакт-центр Минздрава касательно COVID-19 обратились более 60 тыс. человек

“За время со 2 ноября мы получили более 60 тыс. обращений (в контакт-центр МЗ — ред.) от граждан. 15 тыс. 586 обращений были обработаны благодаря автоматическим системам ответа, то есть, там человек выбирал свои вопросы и там же подготовленные ответы, которые они получили”, — сообщил Кучер.

“50 тыс. 800 звонков были направлены на операторов. И важная и интересная статистика, что только 6 тыс. 141 звонок был зарегистрирован, как обращение, для того, чтобы разобраться в определенных вопросах, или у оператора не было информации, которую надо было уточнять в регионах. Это, условно говоря, 10% от общего количества звонков. Скажу откровенно, мы надеялись, что такое количество будет немного больше, но это тоже говорит о качестве подготовки операторов, над которым мы постоянно вместе с нашими партнерами работаем”, — сказал он.

Он отметил, что лидерами по обработке обращений за неделю стала Волынская, Винницкая и Хмельницкая области.

Напомним, 2 ноября Минздрав начал работу контакт-центра по противодействию COVID-19.