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За місяць роботи у контакт-центр МОЗ щодо COVID-19 звернулися понад 60 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. З 2 листопада до контакт-центру міністерства охорони здоров’я із протидії COVID-19 надійшло понад 60 тис. звернень. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Руслан Кучер, передає кореспондент УНН.

“За час з 2 листопада ми отримали понад 60 тис. звернень (до контакт-центру МОЗ — ред.) від громадян. 15 тис. 586 звернень було опрацьовано завдяки автоматичним системам відповіді, тобто, там людина обирала свої питання і там же підготовлені відповіді, які вони отримали”, — повідомив Кучер.

“50 тис. 800 дзвінків були направлені на операторів. І важлива і цікава статистика, що тільки 6 тис. 141 дзвінок був зареєстрований, як звернення, для того, щоб розібратися в певних питаннях, або в оператора не було інформації, яку треба було уточнювати в регіонах. Це, умовно кажучи, 10% від загальної кількості дзвінків. Скажу відверто, ми сподівалися, що така кількість буде трохи більшою, але це теж говорить про якість підготовки операторів, над якою ми постійно разом з нашими партнерами працюємо”, — сказав він.

Він зазначив, що лідерами з опрацювання звернень за минулий тиждень стала Волинська, Вінницька та Хмельницька області.

Нагадаємо, 2 листопада МОЗ розпочало роботу контакт-центру із протидії COVID-19.

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