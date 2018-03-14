За месяц 82 тысячам злостных неплательщиков алиментов запретили выезд за границу

По словам П.Петренка, сегодня в реестр злостных неплательщиков алиментов уже внесено более 170 тысяч человек.

"Первые результаты этого закона за первый месяц с 6 февраля: мы запретили 82 тысячам должников выезд за границу, 80 тысяч должников получили запрет управления транспортными средствами. Около 79 тыс. постановлений было вынесено о запрете пользования оружием, охоты, другими льготами, которыми пользовались такого рода горе-родители. И 7 тысяч должников объявлены в общенациональный розыск. Это те лица, которые злостно уклонялись от выплаты алиментов", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".