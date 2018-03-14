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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51485 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62166 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65340 просмотра

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За месяц 82 тысячам злостных неплательщиков алиментов запретили выезд за границу

За месяц 82 тысячам злостных неплательщиков алиментов запретили выезд за границу

Киев  •  УНН

 • 9022 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В течение месяца действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов запрещен выезд за границу для 82 тысяч человек, 80 тысячам - запрещено управлять автомобилями и 7 тысяч человек объявлены в общенациональный розыск. Об этом сказал на заседании правительства министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

По словам П.Петренка, сегодня в реестр злостных неплательщиков алиментов уже внесено более 170 тысяч человек.

"Первые результаты этого закона за первый месяц с 6 февраля: мы запретили 82 тысячам должников выезд за границу, 80 тысяч должников получили запрет управления транспортными средствами. Около 79 тыс. постановлений было вынесено о запрете пользования оружием, охоты, другими льготами, которыми пользовались такого рода горе-родители. И 7 тысяч должников объявлены в общенациональный розыск. Это те лица, которые злостно уклонялись от выплаты алиментов", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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