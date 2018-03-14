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За місяць 82 тисячам злісних неплатників аліментів заборонили виїзд за кордон

За місяць 82 тисячам злісних неплатників аліментів заборонили виїзд за кордон

Київ • УНН

 • 9033 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом місяця дії закону про посилення відповідальності за несплату аліментів заборонено виїзд за кордон для 82 тисяч осіб, 80 тисяч – заборонено керувати автівками та 7 тисяч осіб оголошені у загальнонаціональний розшук. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

За словами П.Петренка, на сьогодні до реєстру злісних неплатників аліментів вже внесено понад 170 тисяч осіб.

“Перші результати цього закону за перший місяць з 6 лютого: ми заборонили 82 тис. боржників виїзд за кордон, 80 тис. боржників отримали заборону керування транспортними засобами. Близько 79 тис. постанов було винесено щодо заборони користування зброєю, полювання, іншими пільгами, якими користувалися такого роду горе-батьки. І 7 тис. боржників оголошені в загальнонаціональний розшук. Це ті особи, які злісно ухилялися від сплати аліментів”, — наголосив він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів”.

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