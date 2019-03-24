За минувшую ночь в мире произошло 2 землетрясения силой около 6 баллов

Там землетрясение зафиксировали 23 марта в 21:21 по киевскому времени. Его эпицентр находился в 130 километрах северо-восточнее города Кали, где залегал на глубине 113,3 километра. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Также землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло 24 марта в Молуккском море недалеко от острова Сулавеси в Индонезии.

Эпицентр землетрясения находился в 166 км к востоку от города Манадо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, cейсмическая активность на юге Мексики продолжает расти. В штате Оахака 21 марта всего за 5 часов произошло 42 землетрясения.