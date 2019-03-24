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За минулу ніч у світі сталося 2 землетруси силою близько 6 балів

Київ • УНН

 • 10995 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. За минулу ніч у світі сталося 2 землетруси – у Колумбії і в Індонезії. Спочатку на заході Колумбії ввечері 23 березня стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.

За минулу ніч у світі сталося 2 землетруси силою близько 6 балів

Там землетрус зафіксували 23 березня о 21:21 за київським часом. Його епіцентр знаходився за 130 кілометрів на північний схід від міста Калі, де залягав на глибині 113,3 кілометра. Інформації про жертви та руйнування не надходило.

Також землетрус магнітудою 5,4 бали стався 24 березня в Молуккському морі недалеко від острова Сулавесі в Індонезії.

За його інформацією, епіцентр землетрусу знаходився в 166 км на схід від міста Манадо. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 60 км. Даних про потерпілих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, cейсмічна активність на півдні Мексики продовжує зростати. У штаті Оахака 21 березня всього за п'ять годин відбулося 42 землетруси.

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