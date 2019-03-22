На півдні Мексики за п'ять годин сталося понад 40 землетрусів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сейсмічна активність на півдні Мексики продовжує зростати. У штаті Оахака в четвер всього за п'ять годин відбулося 42 землетруси. Про це повідомила Національна метеорологічна служба, передає УНН.
Магнітуда підземних поштовхів становила від 1,9 до 4,4. Відомостей про потерпілих або руйнування не надходило.
Раніше на цьому тижні в районах уздовж тихоокеанського узбережжя країни за 12 годин було зареєстровано майже 60 землетрусів, з них 37 — в Оахаці.
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У вересні 2017 року Мексика пережила два потужних удару стихії. Жертвами землетрусу 7 вересня — магнітудою 8,2 — в штатах Оахака, Чьяпас і Табаско стали 102 людини, ще один поштовх 19 вересня — магнітудою 7,1 — забрав життя 369 осіб, з них 228 загинули в Мехіко. Порядку 180 тисяч будинків і квартир в південних і центральних штатах отримали пошкодження або були зруйновані, близько 2 млн осіб зазнали матеріальних збитків.
Нагадаємо, на ядерному полігоні КНДР стався землетрус.