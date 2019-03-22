На юге Мексики за 5 часов произошло более 40 землетрясений

Магнитуда подземных толчков составила от 1,9 до 4,4. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее на этой неделе в районах вдоль тихоокеанского побережья страны в 12:00 было зарегистрировано почти 60 землетрясений, из них 37 - в Оахаке.

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В сентябре 2017 Мексика пережила два мощных удара стихии. Жертвами землетрясения 7 сентября - магнитудой 8,2 - в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, еще один толчок 19 сентября - магнитудой 7,1 - унес жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Порядка 180 тысяч домов и квартир в южных и центральных штатах получили повреждения или были разрушены, около 2 млн человек понесли материальный ущерб.

Напомним, на ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение.