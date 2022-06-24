За минувшие сутки ВСУ уничтожили сто оккупантов - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили сто российских оккупантов. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.
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“Только за прошедшие сутки украинские воины уничтожили сто оккупантов, три танка, пять боевых бронированных машин, три артиллерийские системы, одну единицу РСЗО противника, два БПЛА оперативно-тактического уровня, пять единиц автомобильной техники. Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях”, — заявил Мотузяник.
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Он напомнил, что в целом с начала полномасштабной войны против Украины россия потеряла уже 34 530 человек, 216 самолетов и 183 вертолеты.