Генштаб ЗСУ: ліквідовано вже близько 34 530 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1507 (+3),



бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5),



артилерійських систем – 759 (+3),



РСЗВ - 241 (+1),



засобів ППО - 99 (+0),



літаків – 216 (+0),



гелікоптерів – 183 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),



крилатих ракет - 137 (+0),



кораблів/катерів - 14 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5),



спецтехніки - 60 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб ЗСУ інформує, що на Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень.