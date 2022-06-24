Генштаб ВСУ: ликвидировано уже около 34 530 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 34 530 человек, 1507 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.06 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 34 530 (+100) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1507 (+3),
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- боевых бронированных машин ‒ 3637 (+5),
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- артиллерийских систем – 759 (+3),
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- РСЗО – 241 (+1),
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- средств ПВО - 99 (+0),
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- самолетов – 216 (+0),
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- вертолетов – 183 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
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- крылатых ракет – 137 (+0),
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- кораблей/катеров - 14 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5),
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- спецтехники – 60 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб ВСУ информирует, что на Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.