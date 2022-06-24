За минулу добу ЗСУ знищили сто окупантів - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Збройні сили України за минулу добу знищили сто російських окупантів. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.
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“Лише за минулу добу українські воїни знищили сто окупантів, три танки, п’ять бойових броньованих машин, три артилерійські системи, одну одиницю РСЗВ противника, два БПЛА оперативно-тактичного рівня, п’ять одиниць автомобільної техніки. Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Бахмутському напрямках”, — заявив Мотузяник.
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Він нагадав, що загалом від початку повномасштабної війни проти України росія втратила вже 34530 осіб, 216 літаків та 183 вертольоти.