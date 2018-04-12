За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по нашим укреплениям в районе Песков и Шахты „Бутовка“. 82 мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а вооружение танка — неподалеку Камянки. Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов — защитники Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, а из вооружения БМП — Гнутово, Песок, Невельского и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по нашим позициям в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, Шахты „Бутовка“, Талаковки, Водяного и Гнутово, а вблизи Марьинки — велся снайперский огонь”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что: “На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктах под Троицким, а с стрелкового оружия — обстрелял защитников Станицы Луганской”.

“В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал”, — сообщили в штабе.

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