За минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Минулої доби зафіксовано 38 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, а також з гранатометів різних систем агресор вів вогонь по наших укріпленнях в районі Пісків та Шахти „Бутівка“. 82 мм міномети противник застосував поблизу Новотроїцького, а озброєння танку — неподалік Кам’янки. Також з гранатометів обстріляні захисники Авдіївки, Талаківки, Мар’їнки, Водяного та Пищевика, з великокаліберних кулеметів — оборонці Кам’янки, Гнутового, Опитного, Водяного, Пісків, Новотроїцького та Павлополя, а з озброєння БМП — Гнутового, Пісків, Невельського та Пищевика. Крім цього, стрілецьку зброю противник застосував по наших позиціях в районі Авдіївки, Лебединського, Кам’янки, Шахти „Бутівка“, Талаківки, Водяного і Гнутового, а поблизу Мар’їнки — вівся снайперський вогонь”, — вказано у повідомленні.

Також у прес-центрі зазначили, що: “На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Троїцьким, а з стрілецької зброї — обстріляв захисників Станиці Луганської”.

“Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав”, — повідомили у штабі.

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