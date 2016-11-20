За минувшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За прошедшие сутки на территории проведения антитеррористической операции трое украинских военнослужащих получили ранения, никто не погиб. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства Обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое наших военных получили ранения, все они уже находятся в больницах и получают надлежащую медицинскую помощь", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 36 вражеских обстрелов.