За минулу добу в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень

“За минулу добу в наслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє наших військових отримали поранення, усі вони вже знаходяться в лікарнях і отримують належну медичну допомогу”, — сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 36 ворожих обстрілів.