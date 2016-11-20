За минулу добу в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За минулу добу на території проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців зазнали поранень, жоден не загинув. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства Оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу в наслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє наших військових отримали поранення, усі вони вже знаходяться в лікарнях і отримують належну медичну допомогу”, — сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 36 ворожих обстрілів.