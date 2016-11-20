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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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За минулу добу в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень

За минулу добу в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень

Київ • УНН

 • 8008 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. За минулу добу на території проведення антитерористичної операції троє українських військовослужбовців зазнали поранень, жоден не загинув. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства Оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу в наслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє наших військових отримали поранення, усі вони вже знаходяться в лікарнях і отримують належну медичну допомогу”, — сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 36 ворожих обстрілів.

Українські Національні Новини

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