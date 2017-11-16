За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий ни один украинский защитник не пострадал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности вражеских обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон нет. Оккупанты продолжают осуществлять обстрелы укреплений сил АТО, время от времени используя минометы”, — говорится в сообщении.
На Луганском направлении около полуночи российско-террористические войска обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского. По одной вооруженной провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку Александровки, Троицкого и Светлодарска. Здесь противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
На Донецком направлении российские наемники били по украинским опорным пунктах с пехотного вооружения. Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, что у Мариуполя, а из стрелкового оружия и тех же крупнокалиберных пулеметов — подступы к Авдеевки и шахты Бутовка.
“В целом, за прошедшие сутки, боевики 16 раз нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали адекватный ответный огонь. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал”, — сообщили в штабе.