За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности вражеских обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон нет. Оккупанты продолжают осуществлять обстрелы укреплений сил АТО, время от времени используя минометы”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении около полуночи российско-террористические войска обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского. По одной вооруженной провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку Александровки, Троицкого и Светлодарска. Здесь противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении российские наемники били по украинским опорным пунктах с пехотного вооружения. Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, что у Мариуполя, а из стрелкового оружия и тех же крупнокалиберных пулеметов — подступы к Авдеевки и шахты Бутовка.

“В целом, за прошедшие сутки, боевики 16 раз нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали адекватный ответный огонь. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал”, — сообщили в штабе.