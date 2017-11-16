За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 29218 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 95401 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 85298 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100478 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100573 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 77396 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101385 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный

За прошедшие сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный

Киев  •  УНН

 • 8979 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий ни один украинский защитник не пострадал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности вражеских обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон нет. Оккупанты продолжают осуществлять обстрелы укреплений сил АТО, время от времени используя минометы”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении около полуночи российско-террористические войска обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского. По одной вооруженной провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку Александровки, Троицкого и Светлодарска. Здесь противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении российские наемники били по украинским опорным пунктах с пехотного вооружения. Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, что у Мариуполя, а из стрелкового оружия и тех же крупнокалиберных пулеметов — подступы к Авдеевки и шахты Бутовка.

“В целом, за прошедшие сутки, боевики 16 раз нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали адекватный ответный огонь. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал”, — сообщили в штабе.

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