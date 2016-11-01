За минувшие сутки в зоне АТО боевики 36 раз открыли огонь

"На Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций. Укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Гранитного, Лебединского, Гнутово и Новотроицкого противник обстрелял из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в марте - из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Также в районе Степного боевики вели огонь из минометов 120 калибра, а в Широкино и Красногоровке - из минометов калибров 82мм и 120мм.

На Луганском направлении оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. В районах Нижнетеплого и Лопаскино враг использовал против сил АТО гранатометы и стрелковое оружие, а защитники Крымского оказались под огнем минометов и ствольной артиллерии калибров 120 и 122мм.

На Донецком направлении состоялось 10 обстрелов. В Луганске российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, а в Авдеевке, шахте Бутовка, Верхнеторецком - минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщал УНН, незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 22 обстрелы позиций украинских военных.