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15 марта, 19:03 • 115475 просмотра

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За минувшие сутки в зоне АТО боевики 36 раз открыли огонь

За минувшие сутки в зоне АТО боевики 36 раз открыли огонь

Киев • УНН

 • 8901 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 36 раз открыли огонь по позициям украинских защитников. Об этом УНН сообщили в пресс-службе штаба АТО.

"На Мариупольском направлении зафиксировано 17 провокаций. Укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Гранитного, Лебединского, Гнутово и Новотроицкого противник обстрелял из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в марте - из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Также в районе Степного боевики вели огонь из минометов 120 калибра, а в Широкино и Красногоровке - из минометов калибров 82мм и 120мм.

На Луганском направлении оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня. В районах Нижнетеплого и Лопаскино враг использовал против сил АТО гранатометы и стрелковое оружие, а защитники Крымского оказались под огнем минометов и ствольной артиллерии калибров 120 и 122мм.

На Донецком направлении состоялось 10 обстрелов. В Луганске российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, а в Авдеевке, шахте Бутовка, Верхнеторецком - минометы 82 калибра, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщал УНН, незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 22 обстрелы позиций украинских военных.

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