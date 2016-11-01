За минулу добу в зоні АТО бойовики 36 разів відкрили вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 36 разів відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Про це УНН повідомили у прес-службі штабу АТО.
“На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій. Укріплення Збройних Сил України поблизу Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березному — з озброєння БМП”, — йдеться у повідомленні.
Також у районі Степного бойовики вели вогонь з мінометів 120 калібру, а в Широкіному і Красногорівці — з мінометів калібрів 82мм та 120мм.
На Луганському напрямку окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. В районах Нижньотеплого та Лопаскіного ворог використав проти сил АТО гранатомети та стрілецьку зброю, а захисники Кримського опинились під вогнем мінометів та ствольної артилерії калібрів 120 та 122мм.
На Донецькому напрямку відбулось 10 обстрілів. В Луганську російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів вогонь БМП, а в Авдіївці, шахті Бутівка, Верхньоторецькому — міномети 82 калібру, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.
Як повідомляв УНН, незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 22 обстріли позицій українських військових.