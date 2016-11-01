За минулу добу в зоні АТО бойовики 36 разів відкрили вогонь

ukru
Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив
06:00 • 6574 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 31226 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 60692 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 74967 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 144482 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206221 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193282 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212990 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197366 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152925 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Трамп введе мита для України у 10%

2 квітня, 21:12 • 4707 перегляди

Трамп оголосив надзвичайний стан для зміцнення економіки США

2 квітня, 22:12 • 6480 перегляди

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 5542 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 7252 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 6538 перегляди
Публікації

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 6536 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 487816 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 322366 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 384226 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 496445 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126168 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 185628 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128244 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162870 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186091 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

За минулу добу в зоні АТО бойовики 36 разів відкрили вогонь

За минулу добу в зоні АТО бойовики 36 разів відкрили вогонь

Київ • УНН

 • 8902 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 36 разів відкрили вогонь по позиціях українських захисників. Про це УНН повідомили у прес-службі штабу АТО.

“На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 провокацій. Укріплення Збройних Сил України поблизу Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березному — з озброєння БМП”, — йдеться у повідомленні.

Також у районі Степного бойовики вели вогонь з мінометів 120 калібру, а в Широкіному і Красногорівці — з мінометів калібрів 82мм та 120мм.

На Луганському напрямку окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. В районах Нижньотеплого та Лопаскіного ворог використав проти сил АТО гранатомети та стрілецьку зброю, а захисники Кримського опинились під вогнем мінометів та ствольної артилерії калібрів 120 та 122мм.

На Донецькому напрямку відбулось 10 обстрілів. В Луганську російсько-окупаційні війська застосовували проти українських воїнів вогонь БМП, а в Авдіївці, шахті Бутівка, Верхньоторецькому — міномети 82 калібру, кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю.

Як повідомляв УНН, незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 22 обстріли позицій українських військових.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,352.70
Золото
$3,154.30
Tesla
$280.94
Brent
$73.05
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$39.75
Ethereum
$1,821.72