За прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 7 тысяч нарушений ПДД

"В частности, патрульные обнаружили 388 водителей, управлявших транспортными средствами и имели признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения. Кроме того, полицейские обнаружили 477 фактов управления транспортным средством без соответствующих документов. Также зафиксированы факты превышения установленного ограничения скорости со стороны более тысячи водителей", - сообщил Фацевич.



По его словам, в государстве начаты профилактические мероприятия под названием "Неделя безопасности дорожного движения". В рамках мероприятий полицейские отрабатывают наиболее аварийные участки автодорог.



Александр Фацевич сообщил, что во время проверки совместными мобильными группами с участием полицейских и сотрудников "Укртрансбезпекы" выявлено более 100 нарушений, совершенных перевозчиками.



В частности, выявлено 47 водителей общественного транспорта, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



Также Александр Фацевич сообщил, что на Пасху в Украине будут дежурить 21 000 правоохранителей.